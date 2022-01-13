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Aksaray’da 48 mahalleye 372 bin ton sıcak asfalt Başkan Dinçer: “2022 yılında da aynı hızla çalışmalarımıza devam edeceğiz”

İHA

Aksaray’da 48 mahalleye 372 bin ton sıcak asfalt Başkan Dinçer: “2022 yılında da aynı hızla çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Aksaray Belediyesi tarafından 48 mahallede altyapıdan üstyapıya şehrin birçok noktasında çalışma gerçekleştirildi. Kent genlinde 372 bin ton asfalt serimi yapılırken 2022 yılında gerçekleşecek çalışma ile bu rakamın artması hedefleniyor.
Aksaray’ın göç alan bir şehir olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Şehrimiz sürekli gelişiyor ve büyüyor. Bununla birlikte yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. Aksaray Belediyesi olarak altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata, sosyal belediyecilik anlamında şehrimize değer katacak yatırımlar yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer’in ilk icraatları arasında yer alan alt ve üstyapı çalışmaları içinde bulunduğumuz süre zarfında da hız kesmeden devam ediyor. Özellikle şehrin altyapısında yer alan asbest boru değişimi ile başlayan altyapı atağı ile ilgili konuşan Başkan Dinçer, “Biz göreve geldiğimizde şehrimizi asbest borulardan kurtaracağımızı söylemiş ve şehrimizin altyapısında bulunan 108 kilometrelik asbest boru hattını yenileyeceğimizi söz vermiştik. Ekiplerimiz sahada yoğun mesai harcayıp güzel bir çalışma sergiledi. Geçtiğimiz çalışma sezonunda 108 kilometrelik asbest boru değişiminin yüzde 85 oranını yakaladık. 5 yılda bitmesini öngördüğümüz asbest boru değişimini bu yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Aksaray’da altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapının iyileştirilmesi için hızlı bir dönüşümün sürdüğünü belirten Başkan Dinçer, 48 mahallede 372 bin ton asfalt serimi yapıldığını söyledi. Başkan Dinçer konuşmasının devamında, “2022 yılı içerisinde asfaltlama çalışmamız kaldığı yerden devam edecek. Özellikle altyapısı tamamlanmış ve ihtiyaç duyulan güzergâhlara öncelik vereceğiz. Çünkü atılan asfaltın uzun ömürlü ve kullanılabilir olmasına önem veriyoruz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı koordineli, düzen içerisinde yapıyoruz. Şehrimizin yaşanılabilir olmasına önem vererek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Böylelikle yapılan çalışmalarımızdan verim alarak başarı elde ediyoruz. Yaptığımız her çalışma dolaylı ya da doğrudan vatandaşlarımızı etkiliyor. Biz de bu düşünceyle çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Şehrimizin yaşam kalitesini arttıracak projeler üretip yatırımlar yapıyoruz. Üstyapı çalışmalarımızdan biri olan asfalt seriminde gösterdiğimiz bu istikrarı 2022 yılı içerisinde de devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

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