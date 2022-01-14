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Vali 43 daire müdürüyle bir bir kapıları çalıyor Hızır Aksaray Projesiyle 8 ayda bin 968 aile problemi çözüldü Vali Aydoğdu: “Proje ile problemler 5 günde çözülüyor”

İHA

Vali 43 daire müdürüyle bir bir kapıları çalıyor Hızır Aksaray Projesiyle 8 ayda bin 968 aile problemi çözüldü Vali Aydoğdu: “Proje ile problemler 5 günde çözülüyor”

Aksaray Valiliği tarafından 8 ay önce başlatılan “Hızır Aksaray Projesi” yaptığı çalışmalarla yardıma muhtaç ailelerin umudu oldu. 8 aylık süreçte bin 968 ailenin sorunları çözüme kavuşturulurken, Vali Hamza Aydoğdu, “Cumhurbaşkanımızın, Sosyal Politikalar Bakanımızın valiliğimizin selamını götürüp sorunları çözüyoruz” dedi.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun talimatıyla yardıma muhtaç ailelerin sorun ve taleplerinin giderilmesi, yaşlıların, engelli ve özel çocukların, şehit yakınları ve gazilerin ziyaret edilerek destek olunması kapsamında oluşturulan "Hızır Aksaray Projesi” 8 ayını büyük bir başarıyla tamamladı. 8 aylık süreçte 2 bin 147 aile ziyaret edilerek sorun ve talepleri dinlenirken, bin 968 ailenin talepleri karşılanarak sorunları çözüldü. 8 aylık süreci değerlendirmek için kent genelinde görevli 43 daire müdürü ile bir araya gelerek, eş zamanlı olarak evlere ziyaret gerçekleştiren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kapılarını bir bir çaldığı ailelerle bir araya geldi. Ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Aydoğdu, Hızır Aksaray Projesi ile ilgili de ailelere bilgiler verdi. Yardıma muhtaç ailelere yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Aydoğdu, ailelerin tüm ihtiyaçlarını proje kapsamında gidererek çocuklara sürpriz hediyeler verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın selamını ileten Vali Aydoğdu’nun ziyaretinden memnuniyet duyan aileler teşekkürlerini iletti.

"Aksaray'da model bir uygulama"
Projenin çok iyi ilerlediğini ve kısa sürede güzel sonuçlar elde edildiğine dikkat çeken Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Aksaray’da hızır projesi başlattık biz. Bu proje ile şehit gazi yakınlarımız, fakir ailelerimiz. Bunları arkadaşlarımız oluşturduğumuz portal üzerinden kurumlarla protokol yaptık. Arkadaşlarımız bu ailelerimizi ziyaret ediyor, Cumhurbaşkanımızın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın valiliğimizin selamını götürüyorlar. Bir ihtiyaçları olup olmadığını aileleri ziyaret ettikleri anda portal üzerinden kaydediyorlar. Portalın üzerine kayıt olarak geçtikten sonra konu hangi birim ile ilgiliyse problem o birime hemen aktarılıyor. 5 gün içinde birimler ailelerimizin o problemlerini çözerek işliyorlar. Bu şekilde problemler çözülmüş oluyor. 8 ay içinde 2 bin 147 ailenin talepleri alınmış. Bu talepler doğrultusunda da bin 968 ailenin problemleri çözülmüş. Aksaray’da model bir uygulama. Ailelerimizin problemleri de olmayabilir ama devletin o sıcak ve samimi elinin yanlarında olduğunu görmeleri mutlu ediyor. Hızır projesinin uygulamasında 8 aylık süreçte bu sonuçları almamız Aksaray Valiliği olarak bizi çok mutlu ediyor” dedi.

“Allah’tan sonra çaremiz bunlardaydı”
Vali Aydoğdu’nun ziyaret ettiği evlerden biri olan ev sahibi Gülşen Demiryürek (50) ihtiyaçlarının giderildiğini belirterek, “Allah razı olsun, Allah’tan sonra çaremiz bunlardaydı. Valimiz sayesinde kömür de alıyoruz, gıda da alıyoruz. Biz çok memnunuz, Allah razı olsun. Çocuklarımın yatağı yoktu, kırık kanepe de yatıyorlardı. Şimdi yatakta alacaklar, çalışma masası, elbise dolabımız yoktu. Valize koyuyorduk elbiselerimizi. Evim rutubetli elbiselerimiz küfleniyordu. Evimizde halımız yoku, eşimin dostumun verdiği parça halı vardı. Allah valimize, milletimize, devletimize zeval vermesin. Her derdimize koşuyorlar Allah razı olsun. Odunumuz yoktu mesela onu da verecekler. Ben çok memnunum Allah razı olsun” şeklinde konuştu.
Vali Aydoğdu evlerde samimi ve sıcaklıkla görüştüğü ailelerle zaman zaman esprilerde yaparak devletin samimi ve sıcaklığını vatandaşlara hissettirdi. Kentte proje kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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