Mahalle, kargaların istilasına uğradı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY merkezdeki Büyük Bölcek Mahallesi, son günlerde kargaların meskeni oldu. Gün batımına yakın bir zamanda mahalleye gelip bir süre havada gruplar halinde uçan kargalar, binaların çatılarına tünüyor.

Büyük Bölcek Mahallesi, son günlerde kargaların istilasına uğradı. Gün batımına yakın bir zamanda mahalleye gelen yüzlerce karga, bir süre uçtuktan sonra binaların çatılarına konuyor. Burada tüneyen kargalar, sabah olunca yeniden başka bölgelere uçuyor. Gökyüzünde uçuşan yüzlerce karga, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Mahallede esnaflık yapan Muammer Tıpırdamaz, "Mahalledeki binaların çatıları ve ağaçlar kargalarla doldu. Havada bir anda oradan oraya uçuyorlar. Gece çatıların üzerinde yatıyorlar. Ben de gece geç saatlere kadar bu kargaları izliyorum. Uçarken gökyüzünde dalgalanmalar, renkli görüntüler oluşturuyor. Kargalar binaların üstünde yatıyor. Eskiden bu kargalar, kavak ağaçlarında yatıyorlardı. Aksaray´da maalesef kavak ağacımız kalmadı. Şehrimiz eskiden yemyeşil ve kavaklıktı. Tüneme yerleri kavaklardı. Halkımız kavak ağaçlarını kesip yerlerine koca koca binalar diktiler. Şimdi kargaların tüneyecekleri yer kalmadı.''DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-01-14 11:41:03



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