3 tekerlekli motosikletle 7 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, 7 kişinin 3 tekerlekli motosiklete binerek, yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Coğlaki Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 3 tekerlekli motosikletle yolculuğu yer aldı. Motosikletteki sürücünün, yanındaki 1 ve kasasındaki 5 kişi ile yolculuk yapması dikkat çekti. Çevredekilere aldırmayan motosikletteki 7 kişi, tehlikeli yolculuğa devam edip, bir süre sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-01-14 13:57:06



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