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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıkçılar ASÜ’de tezhip, hat ve ebru sergisi açtı

İHA

Sağlıkçılar ASÜ’de tezhip, hat ve ebru sergisi açtı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kültürsanat faaliyetlerinin bireylere, yapıp ettikleri işlere daha estetik bir pencereden bakma imkanı sağladığını söyledi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Eğitim Fakültesi Resimİş Bölümü tarafından verilen “Uğraş Terapisi” ve “Ebru Sanatı” isimli seçmeli dersler kapsamında, tezhip, hat ve ebru çalışmaları yaptı ve dönem sonu münasebetiyle, hazırladıkları eserleri bir sergi ile beğeniye sundu. Fakülte binasındaki açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Şahin, öğrencileri akademik olarak yetiştirmenin ötesinde, kültürsanat ve sporla ilgilenen bireyler olmalarını da sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Resim, müzik, tiyatro, şiir Bu gibi faaliyetlerin ruhi melekeleri geliştirdiğini ve iç derinliği arttırdığını dile getiren Şahin, “Kültür sanat faaliyetleri, yapıp ettiğimiz işlere daha estetik bir pencereden bakmaya katkı sağlar. Sanatın, iç dünyayı terbiye eden bir özelliği vardır ve bu gündelik diğer tüm yaşantımıza da olumlu yönde sirayet eder. Biz, bu faaliyetleri önemli buluyor ve destekliyoruz” dedi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Örün ise öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu tür aktiviteler yaptıklarını, ilerleyen süreçte benzeri etkinlikleri nitelik ve nicelik bakımından geliştireceklerini söyledi. Sağlıkçı öğrencilerle “Uğraş Terapisi” ve “Ebru Sanatı” isimli seçmeli dersler kapsamında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Eğitim Fakültesi Resimİş Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Semra Kılıç Karatay da etkinliğin geneli hakkında bilgiler verdi. İlgili seçmeli derslerle farklı meslek gruplarından öğrencilerin bakış açılarını pozitif yönde geliştirmeye çalıştıklarını ifade ede Karatay, “Boyama faaliyetleri ellerin sakinleşmesi ve dikkat unsurunun gelişmesi bakımından son derece etkili. Temel düzeyde öğrencilerimizi bilgilendirdik ve güzel çalışmalar ürettik. Onlar için farklı bir uğraş oldu. Bu derslerden edindikleri bilgilerin mesleklerine müspet bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından tezhip, hat ve ebru çalışmalarından oluşan, toplam 70 eserin yer aldığı sergi gezildi. Etkinlik, hediye ve belgelerin takdim edilmesiyle tamamlandı.

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