Aksaray'da karnesini getiren öğrencilere sinema bileti

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, karnesini getiren öğrencilere sinema bileti hediye edecek.
Şehir genelinde eğitim ve öğretim alanındaki faaliyetleri desteklemeye yönelik birçok çalışma yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer öğrencileri motive etmek için sinema bileti hediye edecek.
Vizyona girdiği günden bu yana gençler ve çocuklar tarafından ilgi odağı olan Kesişme, İyi Ki Varsın Eren ve Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filmlerini etkinliğe katılacak öğrenciler sinemada ücretsiz olarak izleyecek. Sinema biletleri Aksaray Belediyesi hizmet binası giriş kat bilet noktasından temin edilebilecek. Aksaray Belediyesi tarafından “Karneni Getir Sinema Biletini Götür” etkinliği kapsamında verilecek olan ücretsiz biletler 24 Ocak4 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak. 2021 2022 eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayan öğrencilerin yarı yıl tatilinde hoş vakit geçirmelerini sağlamak için sinema bileti hediye edeceklerini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, öğrencilere başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.