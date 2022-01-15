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Elinde pastayla sınıfa giren validen öğretmene doğum günü sürprizi Vali Aydoğdu sosyal medyadan kendine ulaşan öğrenciyle öğretmene sürpriz yaptı

İHA

Elinde pastayla sınıfa giren validen öğretmene doğum günü sürprizi Vali Aydoğdu sosyal medyadan kendine ulaşan öğrenciyle öğretmene sürpriz yaptı

Aksaray’da öğretmeninin doğum günü için sosyal medyadan Aksaray Valisine ulaşarak sürpriz kutlama isteyen 1. sınıf öğrencisinin talebini geri çevirmeyen Vali Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürünü de yanına alarak mumlarını yaktığı pasta ile dersteki öğretmene sürpriz yaptı. Şaşkına dönen öğretmen ve öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Aksaray’da Emlak Kredi İlkokulu 1. sınıfta eğitim öğretim gören 7 yaşındaki Fatih Emin Önemli, öğretmenin doğum günü için ilginç bir kutlama seçti. Kameranın karşısına geçip Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’ya hitaben bir görüntü çeken minik Fatih, "Valim, öğretmenimizin doğum günü için sınıfımıza gelecek misiniz? Bekliyorum” diye konuştu. Ardından öğretmen kökenli Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’ya sosyal medya üzerinden ulaşan öğrenci, görüntüyü mesaj olarak gönderdi. Mesajı gören Vali Aydoğdu, Fatih ile görüşerek birlikte öğretmeni İlkay Yazıcı için sürpriz bir doğum günü kutlaması planladı. Öğretmenin doğum gününün Cumartesi'ye denk gelmesi nedeniyle 1 gün önceden kutlama için hazırlanan Vali Aydoğdu, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal’ı da yanına alarak pastaneden aldıkları pastayla okulun yolunu tuttu. Öğretmene belli etmeden idari bölüme geçen Vali Aydoğdu burada doğum günü pastasını kendi elleriyle süsleyerek mumları yerleştirdi. Ardından pastayı eline alan Vali Aydoğdu mumlarını yaktığı pasta ile birlikte öğrencileriyle derste olan öğretmen İlkay Yazıcı’nın sınıfına girdi. Elinde pastayla Vali Aydoğdu’yu karşısında gören öğretmen ve öğrenciler şaşırırken, büyük mutluluk yaşadı. Vali Aydoğdu sürprizi birlikte planladıkları Fatih’i de yanına alarak öğretmen Yazıcı ile birlikte mumları üfleyerek söndürttü. Ardından öğretmeninin doğum günü pastasını öğretmeni ile birlikte kesen minik öğrenci Fatih yine pastayı kendi elleriyle öğretmenine ikram etti. Diğer öğrencilerin alkışlarıyla pastayı yiyen öğretmen unutulmaz bir doğum günü yaşadı. Daha sonra Vali Aydoğdu Milli Eğitim Müdürü Kartal ile birlikte sınıfta bir sıraya oturarak hem öğrencilerle sohbet etti hem de ikram edilen pastadan yedi.

“Hayatımda aldığım en anlamlı hediye”
Yaşadığı mutluluğu anlatan 1/C sınıfı öğretmeni İlkay Yazıcı, “Çok mutluyum. Öğrencilerimle ilk günden beri bir kaynaşma içerisindeyiz. Valimiz ve milli eğitim müdürümüzün teşrifleri beni çok mutlu etti. Hayatımda aldığım en anlamlı sürpriz hediyelerden birisi oldu. Hepsinin ayaklarına sağlık, çocuklarımın da yüreklerine sağlık. Çok teşekkür ederim” dedi.
Vali Aydoğdu’ya nasıl ulaştığını ve nasıl işbirliğiyle bir sürpriz ayarladığını anlatan 1. sınıf öğrencisi Fatih Emin Önemli, “Video gönderdim sosyal medyadan. Valim benim öğretmenimin doğum günü için sürpriz yapmak istiyorum dedim. Pasta getirdi bize çok mutlu olduk, teşekkür ederim” diye konuştu.

“Pastamızı alarak İlkay öğretmenimizin doğum gününü kutladık”
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise “1. sınıf öğrencimiz Fatih 3 Aralık günü sosyal medyadan bana bir görüntü attı. Hakikaten çok etkilendim. 1. sınıfta olduğunu, öğretmeninin 15 Ocak’ta doğum günü olduğunu, ona sürpriz yapmak istediklerini ve bizi de öğretmenimizin doğum gününü kutlamak için okula davet etti. Bir de çok güzel bir vurgu yapmış, ‘Sayın Valim bu aramızda kalırsa öğretmenimize sürpriz yaparız’ diye. Biz de 15 Ocak Cumartesiye denk geldiği için bugün Milli Eğitim Müdürümüzle beraber pastamızı alarak İlkay öğretmenimizin doğum gününü kutladık. Benim için en önemlisi şu; bu yaştaki çocuklarımıza öğretmenini düşünme, öğretmeninin mutluluğuyla mutlu olma duygusunu aşılamak işte eğitim dediğimiz olgu budur. Bizim çocuklarımızda bu davranışları çok geliştirmemiz gerekiyor. Ben öğretmenimize çocuklarımıza böyle bir duyguyu aşıladığı için, çocuklarımıza, Fatih'e ve ailesine de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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