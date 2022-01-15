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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Yunanistan maçına hazır

İHA

A Milli Erkek Hentbol Takımı Yunanistan maçına hazır

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 6. maçında Aksaray'da konuk edeceği Yunanistan maçının hazırlıklarını tamamladı.
Aksaray'da 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grupta altıncı maçına çıkacak olan A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan maçı öncesi son antrenmanını yaptı. Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda Başantrenör Okan Halay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Oyuncular açmagerme hareketlerinin ardından top ile dar alan paslaşması yaptı. A Milliler, taktik çalışma ile tamamladığı idmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

Başantrenör Okan Halay: "Yarına hazırız"
A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, tüm hazırlıkların bittiğini belirterek, "Artık sözün bittiği yerdeyiz. Yarın 1 tane maçımız var. Bu maçı kazanıp Dünya Şampiyonası'nda PlayOff oynama hakkını kazanmayı hedefliyoruz. Bunu da yapacak güçte olduğumuza inanıyorum. Şu anda bazı sakatlarımız var. Bazı pozisyon değişikliklerimiz olacak maç içerisindeyken ama burası milli takım, milli takımdayken kim olursa olsun elinden gelen gayreti göstereceğine inanıyorum. Bütün takıma güveniyorum. Yarına hazırız. Yarın buradan galibiyet ile ayrılacağız. 20172018'de burada yine bir Yunanistan maçı oynamıştık. Bir Hollanda maçı oynamıştık. İkisinde de buradan zaferle ayrılmıştık. İnşallah üçüncüsünde de zaferle ayrılacağız" dedi.
Millilerin, zorlu rakibi Yunanistan'ı konuk edeceği karşılaşma yarın saat 14.00'de Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak. Grupta 4 puanla 2. sırada yer alan ayyıldızlıların 2 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunurken, rakip Yunanistan da namağlup grup lideri konumunda. Türkiye, deplasmanda oynadığı ilk maçta ise Yunanistan'a 2420 kaybetmişti.

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