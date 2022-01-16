2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 20 - Yunanistan: 28

2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1.Grup 6.maçında Yunanistan’ı konuk eden A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 mağlup oldu.
Salon: Aksaray Kapalı Spor Salonu
Hakemler: Peter Horvath, Balazs Marton
Türkiye: Alp Eren Pektaş 1, Harun Hacıoğlu 4, Durmuş Ali Tınkır 1, Uğur Erceylan 1, Görkem Biçer 2, Halil İbrahim Öztürk 4, Yakup Yaşar Simsar 3, Tuğberk Çatkın 1, Ozan Erdoğan 2, Alperen Arabacı, Yunus Özmusul, Taner Günay, Onur Ersin, Tahir İlkbahar, Atila Zaman, Emre Engin
Yunanistan: Kostakidis 6, Boskos 4, Mallios 1, Passias 5, Dompris 3, İliopdulos 2, Arampatzis 1, Karampournit 2, Liapis 2, Tizortzinis 2, Boukovinas, Papavasilis, Papazoglou, Kandylas, Kritikos, Papantonopou
Sarı kart: Tuğberk Çatkın (Türkiye)
2 dakika cezası alanlar: Uğur Erceylan, Görkem Biçer, Halil İbrahim Öztürk, Atila Zaman (Türkiye) Kostakidis, Liapis, Dompris, Arampatzis, İliopdulos (Yunanistan)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.