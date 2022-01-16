2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 20 - Yunanistan: 28

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1.Grup 6.maçında Yunanistan’ı konuk eden A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 mağlup oldu.

Salon: Aksaray Kapalı Spor Salonu

Hakemler: Peter Horvath, Balazs Marton

Türkiye: Alp Eren Pektaş 1, Harun Hacıoğlu 4, Durmuş Ali Tınkır 1, Uğur Erceylan 1, Görkem Biçer 2, Halil İbrahim Öztürk 4, Yakup Yaşar Simsar 3, Tuğberk Çatkın 1, Ozan Erdoğan 2, Alperen Arabacı, Yunus Özmusul, Taner Günay, Onur Ersin, Tahir İlkbahar, Atila Zaman, Emre Engin

Yunanistan: Kostakidis 6, Boskos 4, Mallios 1, Passias 5, Dompris 3, İliopdulos 2, Arampatzis 1, Karampournit 2, Liapis 2, Tizortzinis 2, Boukovinas, Papavasilis, Papazoglou, Kandylas, Kritikos, Papantonopou

Sarı kart: Tuğberk Çatkın (Türkiye)

2 dakika cezası alanlar: Uğur Erceylan, Görkem Biçer, Halil İbrahim Öztürk, Atila Zaman (Türkiye) Kostakidis, Liapis, Dompris, Arampatzis, İliopdulos (Yunanistan)

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