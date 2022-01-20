ASÜ’nün Greenmetric çalışmaları rol model oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ’nün Greenmetric çalışmaları rol model oluyor

İHA

ASÜ’nün Greenmetric çalışmaları rol model oluyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, son 3 yıldır ASÜ'nün GreenMetric değerlendirmelerinde üst basamaklarda yer aldığını ve bu alanda yaptığı çalışmalarla rol model haline geldiğini belirtti.
Kapadokya Üniversitesi’nin GreenMetric hususundaki girişimlerine katkı sunmak amacıyla, ASÜ’de bir tecrübe paylaşımı toplantısı düzenlendi. Burada kısa bir açıklama yapan ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, GreenMetric çalışmalarını bütünleşik bir anlayışla yürüttüklerini vurguladı. Enerji yönetimi, sıfır atık, çevre düzenlemeleri, su kullanımı, çevreci ulaşım sistemleri, eğitim faaliyetleri çalışma alanlarının muhtelif olduğunu ve birbirini destekleyen nitelikler içerdiğini belirten Prof. Deligöz, “ASÜ, GereenMetric sıralamalarında devlet üniversiteleri arasında ilk beşte, UNİKOP kapsamında ise birinci sırada. Bunu daha da geliştirmek için gayret ediyoruz. Bu süreçte çalışma yapan kurumlarla da istişare ve tecrübe paylaşımının önemli olduğu kanaatindeyiz. Yükseköğretim kurumlarının birbiriyle temas ve dayanışma içinde olması önemli” dedi. Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Akıllı da ASÜ’nün üç yıllık performansının etkileyici olduğunu belirterek, “20092011 yılları arasında görev yaptığım ASÜ’nün GereenMetric kapsamında yaptığı çalışmalar ve sıralamadaki yeri etkileyici. Kapadokya Üniversitesi de GereenMetric konusunda çeşitli faaliyetler yürütüyor ve ASÜ’nün tecrübesi bu noktada bizim için çok değerli. Hocamıza ilgisi için çok teşekkür ediyoruz” dedi.
ASÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Serpil Doğuş Gümüşsoy’un da katıldığı tecrübe paylaşımı toplantısı, çalışma alanları ve süreç yönetimi gibi konuların değerlendirilmesi şeklinde sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Belediyesinden final haftasında öğrencilere çorba ve tatlı ikramı
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesinden final haftasında öğrencilere ...
Gençlerin kardan adamla karşılıklı oynayıp halay çektiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Gençlerin kardan adamla karşılıklı oynayıp halay ...
Aksaray'da jandarmadan kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Aksaray'da jandarmadan kaçak silah ve uyuşturucu ...
Vali ile öğrencinin 'kar tatili' diyaloğu
YEREL HABERLER Vali ile öğrencinin 'kar tatili' diyaloğu
Plaj şemsiyesi altında araç tamiri Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi gördüğü Aksaray’da araç tamirhanelerinde yoğunluk görünüyor
YEREL HABERLER Plaj şemsiyesi altında araç tamiri Hava sıcaklığının ...
Aksaray'da kar nedeniyle okullar yarın tatil
YEREL HABERLER Aksaray'da kar nedeniyle okullar yarın tatil
Aksaray-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Aksaray-Konya karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma ...
Aksaray'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Aksaray'da eğitime kar engeli
Aksaray'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Aksaray'da eğitime kar engeli
Malaklı köpekleri bilimsel bir disiplin içinde araştırılacak
YEREL HABERLER Malaklı köpekleri bilimsel bir disiplin içinde ...
Aksaray Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor Aralıklarla gündür etkili olan kar yağışı sonrası sokaklara akın eden çocuklar karın keyfini çıkarırken, kentin tarihi mekanlarında da kartpostallık görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor Aralıklarla ...
Öğrenci servisinde hosteslik yapıyordu şimdi okçuluk şampiyonu
YEREL HABERLER Öğrenci servisinde hosteslik yapıyordu şimdi okçuluk ...
Milli okçunun şimdiki hedefi Avrupa şampiyonluğu
YEREL HABERLER Milli okçunun şimdiki hedefi Avrupa şampiyonluğu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.