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Kar ve tipide minibüste mahsur kalan öğrencileri okula jandarma yetiştirdi

İHA

Aksaray'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bozulan servis minibüsünde mahsur kalan öğrencileri okula jandarma ekipleri yetiştirdi.

Kar ve tipide minibüste mahsur kalan öğrencileri okula jandarma yetiştirdi

Aksaray’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bozulan servis minibüsünde mahsur kalan öğrencileri okula jandarma ekipleri yetiştirdi.
Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve tipi nedeniyle Altınkaya köyüne bağlı yaylalardan taşımalı eğitimle köy okuluna gelen öğrenciler servis araçlarının bozulması nedeniyle minibüste mahsur kaldı. İl Özel İdaresi tarafından yol açma çalışmalarının yapıldığı köy ve yaylalarında yolda kalan öğrencilerin yardımına jandarma ekipleri yetişti. Servis şoförünün 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Altınkaya Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencileri jandarma aracına taşıdı. Soğuktan etkilenen öğrenciler jandarma aracında ısınarak, okullarına kadar bırakıldı.
Yaşanan olayı anlatan Altınkaya Köy Muhtarı Yılmaz Atak (56), “Burada çok ciddi bir kar yağışı ve tipi var. Bu nedenle araçların çoğu çalışmıyor, çalışsa da bir süre sonra ciddi arızalar veriyor. Yaylalardan köy okulumuza taşımalı eğitim aracılığıyla gelen öğrencilerimizde sabah okula giderken servis minibüsünün arıza yapması sonucu minibüste mahsur kaldı. Yardımımıza sağ olsun jandarma ekipleri yetişti. İl Özel İdaresi tarafından sürekli olarak zaten yol açma çalışmaları yapılıyor. Jandarma ekiplerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

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