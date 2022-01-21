Aksaray'da 6 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli JASAT’ın operasyonuyla yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da 6 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli JASAT’ın operasyonuyla yakalandı

İHA

Aksaray'da 6 ayrı hırsızlık olayının faili 3 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aksaray'da 6 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli JASAT’ın operasyonuyla yakalandı

Aksaray'da 6 ayrı hırsızlık olayının faili 3 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçe ve köylerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerine ulaşan JASAT, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Servet T. (32), İnci K. (56) ve Mehmet Ali Ş.'nin (34) merkeze bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bir ikamette bulunduğunu tespit etti. JASAT, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle koordine kurarak, şüphelilerin kaldıkları eve operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çalıntı birçok malzemede ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin, il merkezinde de 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı. Toplamda 6 hırsızlık olayının aydınlatıldığı operasyonda, ele geçirilen malzemeler jandarma ve polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar ve tipide minibüste mahsur kalan öğrencileri okula jandarma yetiştirdi
YEREL HABERLER Kar ve tipide minibüste mahsur kalan öğrencileri ...
Öğrenci dövdüğü için öğretmenlikten alınmıştı; memur olacak
YEREL HABERLER Öğrenci dövdüğü için öğretmenlikten alınmıştı; memur ...
ASÜ’nün Greenmetric çalışmaları rol model oluyor
YEREL HABERLER ASÜ’nün Greenmetric çalışmaları rol model oluyor
Aksaray Belediyesinden final haftasında öğrencilere çorba ve tatlı ikramı
YEREL HABERLER Aksaray Belediyesinden final haftasında öğrencilere ...
Gençlerin kardan adamla karşılıklı oynayıp halay çektiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Gençlerin kardan adamla karşılıklı oynayıp halay ...
Aksaray'da jandarmadan kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Aksaray'da jandarmadan kaçak silah ve uyuşturucu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.