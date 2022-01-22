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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı

İHA

Aksaray'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı

Aksaray'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 04.15 sıralarında yaşandı. Ağrı'dan Bodrum'a giden Naif Y. idaresindeki 04 AAG 017 plakalı otobüs, AksarayKonya karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında buzlanma nedeniyle kayarak şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada otobüs sürücüsü ile 3 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kontrolden çıkan otobüsün devrilmemesi büyük bir faciayı önledi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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