Aksaray jandarmadan minik öğrencilere karne hediyesi

Aksaray’da ilçe, belde ve köylerde bulunan okullara sürpriz ziyaretler gerçekleştiren jandarma ekipleri minik öğrencilere karne hediyesi verdi.

Aksaray’da eğitime yönelik geniş kapsamlı faaliyetler yaparak her fırsatta öğrencilere eğitimler veren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu kez de karne hediyesi için okulları ziyaret etti. İlçe, belde ve köylerde bulunan okullara sürpriz ziyaretler gerçekleştiren jandarma ekipleri öğrencilerin karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerin karne mutluluğuna ortak olan jandarma ekipleri törenin ardından öğrencilere karne hediyesi dağıttı. Karneden sonra ikinci mutluluğu jandarmanın hediyeleriyle yaşayan minik öğrenciler ekiplere teşekkür etti. Programın ardından jandarma ekipleri evleri uzak olan öğrencileri jandarma aracıyla evlerine bıraktı.

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