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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Valisi: Mahsur kalan bin yolcumuzu yurtlarda misafir ettik

DHA

Aksaray Valisi: Mahsur kalan bin yolcumuzu yurtlarda misafir ettik


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, kar yağışı nedeniyle otobüs terminalinde bekleyen yolcuları yurtlarda misafir ettiklerini açıkladı. Aydoğdu, Konya kara yolu dışında tüm yolların ulaşıma açıldığını belirterek, mahsur kalan yaklaşık 1000 kişiyi uğurladıklarını söyledi.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle kenti, çevre illere bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı. Terminalde beklemek zorunda kalan yolcular, Aksaray Valiliği'nin girişimi ile yurtlarda misafir edildi. Vali Hamza Aydoğdu, Konya kara yolu dışında tüm yolların ulaşıma açıldığını ve mahsur kalan yolcuları kentten uğurladıklarını belirtti. 
'ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN'
Kentin saat 02.00'den itibaren ciddi bir yağış altında olduğunu söyleyen Vali Aydoğdu "Saat 02.00'den itibaren de bütün ekiplerimiz alanda. Şu anda bütün yollar açıldı. Bizden kaynaklanmayan bir sebeple Konya yolunda bir kapalılık söz konusu. Diğer bütün yollarımız açıldı. Gece saat 02.00'de şehirler arası yolculuk yapan yaklaşık 1000 kişi, yurtlarımızda misafir ettik. Şimdi kontrollü olarak yolları açtık ve yolcularımızı uğurladık. Benim özellikle vatandaşlarımızdan isteğim; zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, çıktıkları zaman da kurallara uymalarıdır. Şu anda şehir içi ve ana arterlerde bir sıkıntı yok. Aksaray ve çevresi, en az yağış alan yer" dedi.
2 OTOBÜS DEVRİLDİ; 4 YARALI
İstanbul'dan Gaziantep´e giden yolcu otobüsü şoförü Eyüp Özkaya "En son 2015 yılında böyle bir kar görmüştük. Bugün yolda ağır ilerliyoruz. Biraz yolcularımızı gecikmeli ulaştıracağız" diye konuştu. Başka bir otobüs şoförü Ali Yılmaz da "Otomobil ve TIR şoförleri, bu havada kesinlikle yola çıkmamalı. Yolda aşırı kar ve tipi var" ifadelerini kullandı. AksarayNevşehir kara yolunda da 2 yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda şarampole devrildi. İki otobüste yaralanan toplam 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.   DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-01-23 13:16:03

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