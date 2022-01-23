Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TIR'ın kayarak devrilmesiyle Adana yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı. Bekleyen araçlar 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
AksarayAdana kara yolunun 30'uncu kilometresinde bir TIR, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaydı. Devrilen TIR, yolun Adana'ya gidiş istikametini kapattı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışması sırasında bekleyen araçlar yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 1,5 saat süren çalışma sonucu yolun tek şeridi ulaşıma açıldı.
DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-01-23 17:10:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.