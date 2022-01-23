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Kuzeyboru - Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

DHA

Kuzeyboru - Galatasaray HDI Sigorta: 2-3


Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)-
SALON: Aksaray
HAKEMLER: İbrahim Ünal, Bektaş Kalender
KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)
GALATASARAY HDI SİGORTA : İlkin Aydın, Nilay Karaağaç, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç)
SETLER: 19-25, 25-19, 17-25, 25-17, 5-15
SÜRE: 119 dakika (27, 29, 25, 24, 14)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16´ncı haftasında Kuzeyboru, sahasında Galatasaray´a 3-2 mağlup oldu 
DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-01-23 19:55:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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