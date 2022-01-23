Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)-
SALON: Aksaray
HAKEMLER: İbrahim Ünal, Bektaş Kalender
KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)
GALATASARAY HDI SİGORTA : İlkin Aydın, Nilay Karaağaç, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç)
SETLER: 19-25, 25-19, 17-25, 25-17, 5-15
SÜRE: 119 dakika (27, 29, 25, 24, 14)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16´ncı haftasında Kuzeyboru, sahasında Galatasaray´a 3-2 mağlup oldu
DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-01-23 19:55:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.