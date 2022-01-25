Miras kavgasında babası tarafından karısı öldürülen oğul, duruşma sonrası abisini öldürdü Aksaray Adliyesi önünde yaşanan olay sonrası kaçmaya çalışan zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Aksaray’da geçen sene miras meselesi yüzünden 2 akraba gurubu arasında çıkan ve kayınpederin gelinini bıçaklayarak öldürdüğü olayda bir can kaybı da bugün yaşandı. Aksaray Adliyesinde mahkemesi görülen olayda mahkeme çıkışı eşi önceki kavgada hayatını kaybeden Muammer Çınar, abisi Mustafa Çınar’ı adliye önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.



Olay, Aksaray Adliyesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 Nisan 2021 tarihinde miras meselesi yüzünden gelinini bıçaklayarak öldüren 89 yaşındaki Cemal Ç. bugün duruşması için Aksaray Adliyesine getirildi. Mahkemenin ardından tutukluluğu devam eden Cemal Ç. adliyeden çıkarıldığı anda oğulları olan önceki kavgada eşi Döndü Çınar'ı kaybeden Muammer Çınar (52) ve abisi Mustafa Çınar (55) adliye önünde yine miras meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Muammer Çınar aracında bulundurduğu tüfeği alarak otoparktaki aracına binmek üzere olan abisi Mustafa Çınar’a ateş açtı. Ağır yaralanan abi kanlar içerisinde yerde kalırken abisini vuran kardeş kaçmaya çalıştığı sırada otoparkta bulunan jandarma ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Mustafa Çınar ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Mustafa Çınar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abi katili olan Muammer Çınar da gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Olayın geçmişi

İlk olay 2 Nisan 2021 tarihinde Laleli Mahallesi 4565 Sokak 10 numaralı ikamet önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 89 yaşındaki Cemal Ç., gelini Döndü Çınar (45) ve yeğenleri Muammer Ç. (52), Süleyman Ç. (18), Mustafa Ç. (55) ve Gülsever E. (65) ile miras paylaşımı için evlerinde buluştu. Mirasın paylaşımını konuşurken taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sokağa taştı. Cemal Ç., eline geçirdiği sopa ve bıçakla yeğenleri ve gelinine saldırdı. Olayda yaşlı adamın gelini Döndü Çınar ile yeğenleri Süleyman Ç. ve Muammer Ç. bıçakla yaralandı. Hızını alamayan yaşlı adam Mustafa Ç. ve Gülsever E.’yi de bastonuyla darp ederek yaraladı. Yaralılardan Döndü Çınar hastanede hayatını kaybetti.

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