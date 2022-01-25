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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da kar yağışı kent merkezinde de devam ediyor

İHA

Aksaray'da kar yağışı kent merkezinde de devam ediyor

Aksaray kent merkezinde kar yağışı 3. gününde de devam ederken hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü şehirde kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.
Aksaray'da Cumartesi günü gece saatlerinde etkili olan kar yağışı 3. gününde de devam ederken, yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde sıfırın altına düştüğü şehirde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar kaldırımlarda zorlukla hareket ederken, park alanları karla kaplandı. Trafik yoğunluğunun yaşandığı kentin bazı noktalarında trafikte sıkışmalar yaşandı. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceyi gördüğü Aksaray’da kar yağışı etkili olarak devam ediyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağını belirtirken, Aksaray Belediyesi başta olmak üzere İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı kent genelindeki olumsuzluklara karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kar yağışının sürdüğünü belirten Doğan Tanık (61), "2 gündür kar yağıyor. Meteoroloji zaten uyarmıştı. Ama hayat felç" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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