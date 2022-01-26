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Aksaray’ın Ortaköy ilçesi son 20 yılın en fazla kar yağışını aldı İlçe merkezinde kar yağışı 40 santime ulaştı

İHA

Aksaray'da kent merkezinde kar yağışı aralıklarla sürerken yüksek kesimlerde aralıksız devam ediyor. Kar yağışının devam ettiği Ortaköy ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesi son 20 yılın en fazla kar yağışını aldı İlçe merkezinde kar yağışı 40 santime ulaştı

Aksaray’da kent merkezinde kar yağışı aralıklarla sürerken yüksek kesimlerde aralıksız devam ediyor. Kar yağışının devam ettiği Ortaköy ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı.
Cumartesi gününden beri Aksaray’da etkili olan kar yağışı çiftçilerin de yüzünü güldürdü. Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da kar yağışı yeraltı su kaynakları ve tarımsal üretimde de etkili olacak. Kentin en büyük ilçelerinden olan Ortaköy’de ise kar yağışı halen devam ediyor. İlçe merkezde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, Ortaköy Belediyesi ekipleri de vatandaşların mağdur olmamaları için yoğun bir çalışma sergiliyor.

“20 yılı aşkın bir süredir ilçemize bu kadar güzel kar yağmadı”
Ortaköy ilçesinin son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldığını belirten Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, “Şu an tekrardan kar yağışı bastırdı. Cuma gününden beri ilçemizde kar yağışı devam etmekte etkin olarak. İlçe merkezimizde ortalama 40 santimetre üzerine kadar kar yağışı oldu. Yüksek kesimlerde, özellikle TOKİ ve Çankaya mahallemizde tipi ile birlikte 1 metre, 1.5 metreyi bulan kar yağışı mevcut şu an. Ortalama 20 yılı aşkın bir süredir ilçemize bu kadar güzel kar yağmadı. Çiftçimizin her türlü yüzünü güldürdü ve yer altı sularımıza da çok ciddi etkisi olacağını düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel kar yağdı. Yüksek kesimlerimiz olan özellikle Ekecik bölgesinde 1 metrenin üzerinde kar yağdı. Yeraltı suları açısından çok faydalı olacak. Özellikle çiftçilerimiz için” dedi.
Özdemir, "Cumartesi gününden beri 24 saat aralıksız çalışıyoruz. Arkadaşlar vardiyalı sistemde çalışıyor. Bu noktada şu an hiçbir şekilde açılmamış yolumuz yok. Özellikle ücra noktalardaki, kırsal kesimlerdeki vatandaşlarımız olmak üzere ilçe merkezinde açılmamış yolumuz kalmadı. Ama yüksek kesimlerde tipi olduğundan dolayı günde 7 kere açım işlemi gerçekleştiriyoruz. Durmadan kesintisiz olarak bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Rabbim bereketini veriyor, bizler de vatandaşlarımız mağdur olmasın diye çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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