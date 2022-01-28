Kara saplanan ambulansı kamyonetle çektiler

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´ın Büyükgüve köyünde buzlanma nedeniyle kayıp düşmesi sonucu ayak bileği burkulan Meryem Karagandere'yi (73) almaya giden sağlık ekibinin ambulansı kara saplanınca hasta, 500 metre sedyeyle taşındı. Köylüler de kamyonete bağladıkları halatla ambulansı saplandığı yerden kurtardı.

Büyükgüve köyünde yaşayan Meryem Karagandere, dün akşam saatlerinde evinin önünde buzlanma nedeniyle kayıp, düşmesi sonucu ayak bileğini burktu. Karagandere'nin yakınları da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Köye gelen sağlık ekibinin ambulansı, kara saplandı. Sağlık görevlileri, Karagandere'yi evden alıp, 500 metre sedyeyle taşıyarak, ambulansa ulaştırdı. Köylüler de kamyonete bağladıkları halatla ambulansı saplandığı yerden kurtardı. Bu anlar, köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meryem Karagandere, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-01-28 12:26:22



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