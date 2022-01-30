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Olumsuz hava koşulları pazarda tezgah sayısını da fiyatları da düşürdü

İHA

Olumsuz hava koşulları pazarda tezgah sayısını da fiyatları da düşürdü

Aksaray’da etkili olan kar ve tipinin ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle semt pazarlarında tezgah sayısı azalırken, esnaflar da fiyat düşürdü.
Aksaray’da yaklaşık 1 tafta süren kar yağışı ve tipiden pazarcı esnafı da nasibini aldı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte semt pazarlarında tezgah sayıları azaldı. Az sayıda esnafın tezgah açtığı semt pazarlarında kimi esnaflar ateş yakıp ısınırken, kimi esnaflar tezgahlarını gün bitmeden topladı.
Kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamadığı için bir çok ürüne erişemediklerini söyleyen esnaf, havanın soğuk olmasından dolayı vatandaşların dışarı çıkmadığını ve pazara gelmediğini belirtti. Satış yapamadıklarını belirten pazarcı esnafı Gökhan Çağlayan (41), “Pazarın tamamı kurulmadı. Çünkü mal yok, arabalarımız gidemiyor. Esnaflarımız gidemiyor soğuk, kar, tipi, boran" dedi.
Pazar alışverişi yapan vatandaşlardan Sami Yüksel (62), “Fiyatlar biraz normal, yani kimseye bir şey diyecek durumumuz yok. İnşallah geleceğimiz hayırlı olacak. Ben buradan herkese şunu söylüyorum, sabırlı olun. Birbirimize, vatanımıza, milletimize hayır dua edelim. İdarecilerimize dua edelim” dedi.

Vatandaş evde, ürünler tezgahta kaldı
Soğuk hava nedeniyle vatandaşların pazara gelmediğini belirten esnaflar, maliyetlerin arttığını ancak satışların azaldığını söyledi. Esnaf Ahmet Durmuş Özkanlı (54), “Soğuktan dolayı vatandaş çıkmıyor. Zararına mal satıyoruz şu anda, fiyatlar çok düşük. 2 buçuk lira mandalina, portakal bahçede de 2 lira 70 kuruş” diye konuştu.
Esnaf İbrahim Kocaman (40) ise, “Durumlar pazarda gördüğünüz gibi biraz soğuk, biz de çıkıyoruz. Çok şükür iş oluyor. Biraz daha sıkıntılar var" dedi.

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