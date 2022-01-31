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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü

DHA

Kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´ın Ortaköy ilçesinde kar yağışı nedeniyle halı sahanın brandadan oluşan çatısı çöktü. O sırada maç oynayan kimse bulunmazken halı saha kullanılmaz hale geldi.  
Olay, saat 18.00 sıralarında Ortaköy ilçesi İstiklal Mahallesi Aksaray Caddesinde Ethem Tüysüz `e ait halı sahada meydana geldi. 22 Ocak'tan itibaren aralıklarla yağan karın birkmesi sonucu oluşan ağırlık nedeniyle brandadan oluşan halı sahanın çatısı çöktü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. O sırada maç oynayan kimse bulunmazken halı saha kullanılmaz hale geldi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-01-31 20:01:34

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