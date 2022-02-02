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Aksaray’da ağaçlar meyvelendi Zorlu kış şartları nedeniyle belediye kuşlar için ağaçlara meyve taktı

İHA

Aksaray’da ağaçlar meyvelendi Zorlu kış şartları nedeniyle belediye kuşlar için ağaçlara meyve taktı

Aksaray Belediyesi zorlu kış günlerinde doğada yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ağaçlara elma astı. Hayvanların yem ihtiyacının karşılandığı ağaçlar renkli görüntüler oluşturdu.
Aksaray’da yoğun kar yağışı ve sonrasında yaşanan soğuk hava nedeniyle doğadaki canlılar yiyecek bulmakta zorlandı. Kentte kar yağışının hemen ardından başlayan karla mücadele çalışmaları devam ederken Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de boş durmadı. Veteriner Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan karla mücadeleye destek verirken diğer yandan da doğada yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı ve doğaya yem ve mama bıraktı.
Özellikle kar yağışının etkisi devam ettirdiği süre boyunca mama kaplarına sürekli yem ve mama takviyesi yapan ekipler, yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için şehrin muhtelif park ve açık alanlarında bulunan ağaçların dallarına yüzlerce elma takarak kuşların beslenmesine yardımcı oldu.
Çalışmayla ilgili bilgiler veren Aksaray Belediyesi Veteriner Hekimi Muhammed Koç, “Son 30 yılın en büyük kar yağışıyla karşı karşıyayız. Bu yağışlarda sokaktaki can dostlarımızı yemledik. Hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için ağaçlarımıza elmalar astık. Bunların üzerine işaretler yaptık ki hayvanlar gelip şeker ihtiyaçlarını buradan karşılasınlar diye. Onları bu zorlu kış şartlarında beslemeye devam ediyoruz” dedi.

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