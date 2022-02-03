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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Goalball Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

DHA

Goalball Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazırlanıyor


 Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) - Türkiye Goalball Erkek Milli Takımı, haziran ayında katılacağı dünya şampiyonası öncesi Aksaray Paralimpik Olimpiyat Hazırlık Merkezinde milli takım seçme kampında bir araya geldi. 
Çin´in Hangzhou kentinde 6-18 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Goalball Dünya Şampiyonası'na katılacak olan milli takım, 2015 yılında kazanılan Avrupa şampiyonluğunu bu yıl da dünya şampiyonasında tekrarlamak istiyor. Aksaray´da dünya şampiyonası için seçme kampına katılan Goalball Erkek Milli Takımı günde 4 saat çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.  
Çin´de düzenlenecek dünya şampiyonası öncesi 33 sporcu ile Aksaray´da kamp yaptıklarını belirten Goalball Erkek Milli Takımı Sportif Direktörü Gökhan İnce, "Kampımıza ülkemizdeki liglerde oynayan 33 sporcumuzu davet ettik. Burada attıkları golleri, yedikleri golleri ve kurtardıkları blok sayılarını inceleyeceğiz ve 12 kişilik sıralamayı belirleyeceğiz" dedi.
İnce, "Goalball Dünya Şampiyonası 6-18 Haziran 2022 tarihinde Çin´in Hangzhou kentinde yapılacak. Takım olarak oraya hazırlanıyoruz. Çin´de başarı elde edip 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına katılmak için kota için mücadele edeceğiz. Ülkemiz goalballda ciddi başarılar elde etmiş. Ülkemiz de engellilere verilen değerin bir göstergesidir. Özellikle görme engelliler 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda 3´üncülük derecesi elde ederek takım sporunda bir ilki başarmıştır. Daha sonra 2016 Rio Paralimpik Oyunları ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadın goalball milli takımımız 2 defa üst üste şampiyon olmuştur" diye konuştu.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu yönetim kurulu üyesi Cem Elibol ise 'Yıllardır erkek milli takımımız Aksaray´da kamp yapıyor. Bu yıl Aksaray´da engellilere muhteşem bir tesis kazandırıldı. Türkiye´de paralimpik oyunlarında bundan sonra daha çok başarı geleceğine inanıyorum" dedi.
"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"
Goalball Erkek Milli Takım kaptanı Hüseyin Alkan. "Yaklaşık 15 yıldır Goalball Milli Takımı kaptanlığını yapıyorum. Haziran ayında Çin´de dünya şampiyonası var. Paralimpik oyunlarına katılmak için Aksaray´da kamptayız. Şampiyonlarda kota da zorlaştı. 2012 yılında 12 oyuncu ile katılırken, 2016 yılında 10´a düştü ve 2024 yılında Paris´te ise 8´e düştü. 3 paralimpik oyunları kotası almış, başarılı bir takımız. Ülkemizde 3  paralimbik oyunlarına katılan ilk takımız. İşlerimiz daha da zorlaştı fakat 2024 yılına kota almak için elimizden gelini yapacağız. Dünya şampiyonasında 3 kez kota sayısı şu anda 2´ye düşürüldü. Bizi zorlasa da üstesinden gelecek bilgi ve birikeme sahibiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Goalball Erkek Milli Takımının idman görüntüsü
Maçlardan görüntüler
Goalball Erkek Milli Takımı Sportif Direktörü Gökhan İnce´in açıklaması
Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Elibol´un açıklaması
Goalball Erkek Milli Takım kaptanı Hüseyin Alkan'ın açıklamaları
Genel detaylar(FOTOGRAFLI)DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-02-03 11:20:04

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