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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar bilim kampında atölye çalışmalarına katıldı

İHA

Çocuklar bilim kampında atölye çalışmalarına katıldı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, çocukların erken yaşlarda bilime özendirilmesi ve yeni ilgi alanları keşfetmesine yönelik her çabanın son derece mühim olduğunu söyledi.
Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi ve ASÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile “Çocuk Eğitim ve Bilim Kampı” düzenledi. Çocukların akademik bakış açılarını ve ilgi alanlarını geliştirmek amacıyla düzenlenen program, yarıyıl tatilinin verimli biçimde değerlendirilmesine de imkan tanıdı. 514 yaş arası çocuklar, hazırlanan altı farklı atölyede, akademisyenler eşliğinde programlara katıldı. ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, kampı ziyaret ederek hem çocuklarla hasbihal etti hem de akademisyenler ve Bilim Merkezi yöneticileri ile programın genelini değerlendirdi. ASÜ’de toplumun farklı kesimlerine yönelik pek çok sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendiğini ve ÜniversiteŞehir iş birliğine katkı sunmayı her zaman önemli bulduklarını dile getiren Prof. Deligöz, “Topluma katkı bağlamında elbette tüm projeler değerli ancak çocukların merkezinde olduğu projeler daha bir önemli. Onların yeteneklerini erken yaşta keşfetmek, bilime özendirmek, ilgi alanlarını geliştirmek, toplumsal gelecek açısından son derece mühim. Etkinliğin düzenlenmesine katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Benzeri projeler devam edecek” dedi.
Bilim ve Toplum, Tangram, Dijital Matematik, Karikatür, Dijital Tasarım ve Yenilikçi Drama atölyelerinde düzenlenen etkinliklere, farklı okullarda eğitimöğretim gören 100 çocuk katıldı.

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