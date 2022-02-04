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Aksaray'da Millet Kıraathanesi yarıyıl tatilinde doldu taştı

İHA

Aksaray Belediyesi'nin öğrencilerin ve kitapseverlerin sosyal, kültürel, sanatsal alanda dolu dolu vakit geçirmeleri sağlamak için hizmete sunduğu Genç Osman Millet Kıraathanesi, yarıyıl tatilinde öğrencilerin ve okurların akınına uğradı. 15 günlük ara tatilde millet kıraathanesinde her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlandı.

Aksaray'da Millet Kıraathanesi yarıyıl tatilinde doldu taştı

Aksaray Belediyesi'nin öğrencilerin ve kitapseverlerin sosyal, kültürel, sanatsal alanda dolu dolu vakit geçirmeleri sağlamak için hizmete sunduğu Genç Osman Millet Kıraathanesi, yarıyıl tatilinde öğrencilerin ve okurların akınına uğradı. 15 günlük ara tatilde millet kıraathanesinde her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlandı.
Fatih Mahallesinde açılışı yapılan ve Aksaray’ın ilk Millet Kıraathanesi olma özelliği taşıyan Genç Osman Millet Kıraathanesi, 11 bin zengin kitap kaynağı, her yaş grubuna hitap eden kitap çeşitliliği ile ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine hizmet veriyor. En seçkin eserlerle kitapseverlerin uğrak noktası arasında bulunan millet kıraathanesinde ikramlıklar ücretsiz olarak sunuluyor. Haftanın her günü açık olan Genç Osman Millet Kıraathanesi, 15 günlük ara tatilde adeta doldu taştı. Öğrencilerin ve kitapseverlerin akınına uğrayan Millet Kıraathanesinde grup çalışma odaları, okuma salonu ve bilgisayar odası tam kapasiteyle hizmet verdi.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, toplumun okuma kültürüne katkı sunmak için Aksaray’a yeni millet kıraathaneleri kazandırılacağını söyledi. Kalanlar Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi projesi içerisinde millet kıraathanesine yer verileceği bilgisini paylaşan Başkan Dinçer, 3 farklı noktadaki yapımı devam kitap konaklarının tamamlanma aşamasına geldiğini hatırlattı. Dinçer, “Projesi devam kitap konaklarımız ve millet kıraathanelerimiz tamamlandığında gençlerimizin birbirleriyle hasbihal ettiği, kitap okuduğu, zamanlarını kaliteli değerlendiği birer mekana dönüşecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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