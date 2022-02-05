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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melik Mahmut Gazi Hangahı’nda restorasyon çalışmaları tamamlandı

İHA

Melik Mahmut Gazi Hangahı’nda restorasyon çalışmaları tamamlandı

Aksaray Belediyesi Selçuklular döneminde ilmi sohbetlerin yapıldığı tarihi Melik Mahmut Gazi Hangahı’nda başlattığı restorasyon çalışmalarını tamamladı.
Bir kısmı yıkılan ve harabeye dönen hangahın yapılış tarihi net olarak bilinmiyordu. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli işlevlerde kullanılan hangah aslına uygun olarak restore edildi. Halk arasında darphane olarak bilinen Melik Mahmut Gazi Hangahı’nda çalışmalar büyük bir hassasiyetle sürdürüldü. 800 yıllık tarihi geçmişe sahip olan hangahda ilk olarak kazı çalışmalar yapıldı. Kazı çalışmalarının ardından açığa çıkan bu tarihi yapı dönemin mimari özellikleri dikkate alınarak restore edildi. Aksaray Belediyesi’nin girişimleri sonucu yeniden ayağa kaldırılan Melik Mahmut Gazi Hangahı kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere dizayn edilecek.
Tarihi yapıları gelecek nesillere ulaştırmak için birçok çalışma yapan Aksaray Belediyesi, II. Kılıçarslan Türbesi ve Köşkü, tarihi Kılıçarslan Hamamı, Kalanlar Köprüsü, Şeyh Hamza Baba Türbesi ve Hasas Baba Türbesi gibi birçok alanda restorasyon çalışması yaptı. Tarihi mekanların gün yüzüne çıkartılması kapsamında yapılan çalışmalara Melik Mahmut Gazi Hangahı’nda yapılan restorasyonlarla bir yenisi daha eklendi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Tarih ve eserlerimize sahip çıkıyoruz” dedi.

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