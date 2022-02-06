Down Sendromlu sporculardan Cumhurbaşkanı'na geçmiş olsun mesajı

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendromlu Basketbol ve Futsal Milli Takımı oyuncuları koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, antrenman arasında geçmiş olsun mesajı iletti.
Down Sendromlu Basket ve Futsal Milli Takımı, Aksaray'da kamp çalışmalarına başladı. Sporcular antrenman arasında kornavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in resmini açıp, hep bir ağızdan geçmiş olsun mesajı iletti.
Aksaray kampının iddialı başladığını belirten teknik direktör İbrahim Acar, "3 Şubat ve 13 Şubat tarihleri arasında Dünya Şampiyonası öncesi Futsal Milli takım kampımız başladı. Aksaray´da çok iyi bir çalışma ortamımız var. 2018 yılında Avrupa Şampiyonasında 3´üncü olduk. 2021 yılında ise Avrupa Şampiyonu olduk. Bu yıl 1 Nisan ve 11 Nisan tarihleri arasında Peru´nun Lima şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonasına katılarak ülkemize altın madalyayı getirmeyi arzu ediyoruz. Paralimpik Tesisleri´nde 11 sporcu ve 4 antrenör ile antrenmanlarımız sürüyor. Aksaray kampı çok verimli geçiyor. Burada 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz" dedi.
BULUT: DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYORUZ
Basketbol Milli Takım Teknik Direktörü Ufuk Bulut ise "Dünya üçüncüsü ve Avrupa ikincisi olan bir takımız. Önümüzdeki ekim ayında Portekiz´deki dünya şampiyonası öncesi ilk kampımız verimli geçiyor. En güçlü gördüğümüz rakibimiz şu an İtalya, onlar çok uzun yıllardır bir arada çalışıyorlar. Bizler 2 yıllık bir takım olmamıza rağmen başarılı bir takımız. Kampımıza yeni katılan sporcularımız var. Eski oyuncularımız daha da gelişti. Bu yıl katılacağımız şampiyonada birinci olmak için çabalayacağız. Bizleri kampımızda ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu ile belediye başkanı Evren Dinçer´e teşekkür ediyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Down Sendromlu milli sporcuların idmana gelişi
Milli sporcuların idmandan görüntüsü
Sporcuların basket atarken görüntüsü
Sporcuların futsal oynarken görüntüsü
Sporcuların saha ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a geçmiş olsun demeleri
Basketbol Milli Takım Teknik Direktörü Ufuk Bulut´un açıklaması
Genel detaylar DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-02-06 18:03:43
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