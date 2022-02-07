Bıçaklanan genç yarasını unutup, “Çekmek yasak” dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bıçaklanan genç yarasını unutup, “Çekmek yasak” dedi

İHA

Aksaray'da husumetli olduğu baba ve oğlu tarafından önce darp edilip sonra bıçaklanan genç, yarasını unutup kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekmenin yasak olduğunu biliyor musunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Bıçaklanan genç yarasını unutup, “Çekmek yasak” dedi

Aksaray’da husumetli olduğu baba ve oğlu tarafından önce darp edilip sonra bıçaklanan genç, yarasını unutup kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Çekmenin yasak olduğunu biliyor musunuz?” diyerek tepki gösterdi.
Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1406 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kardeşini tehdit ettiği iddiasıyla Cuma T. (20) ile telefonda tartışan Hasan A. (24) kardeşini tehdit eden gençle telefonda tartışarak yanına gitti. Bir araya gelen gençlerin buradaki tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Oğlunun husumetlisi ile kavga ettiğini gören baba Mustafa T. (44) oğlunun yanına gelerek Hasan A.'yı darp etmeye başladı. Baba Mustafa T. geni darp ederken oğlu Cuma T. de yanında bulundurduğu bıçakla babasının darp ettiği genci sağ bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri, bu sırada kan kaybeden gencin bacağına tampon yaptı. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle sedyeye konularak ambulansa taşınan yaralı genç, bu sırada yarasını bırakıp kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Çekmenin yasak olduğunu biliyor musunuz?” dedi. Yaralı genç ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba ve oğlu önceden polisi aramış
Olay yerinde polis tarafından yakalanan baba Mustafa T. polis otosuna bindirilirken üzeri arandıktan sonra, “Bizi öldürmeye gelmiş, beni öldürmeye gelmiş. Ben git dedim, arkadaşım git dedim. Sen git diye uyardım. Ben onu uyardım” diyerek kendini savundu.
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray´da Ilısu Şelalesi buz tuttu
YEREL HABERLER Aksaray´da Ilısu Şelalesi buz tuttu
Galericiler satış olmadığından vatandaş düşmeyen fiyatlardan yakınıyor
YEREL HABERLER Galericiler satış olmadığından vatandaş düşmeyen ...
Aksaray’da yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Aksaray’da yoğun sis etkili oluyor
Down Sendromlu sporculardan Cumhurbaşkanı'na geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Down Sendromlu sporculardan Cumhurbaşkanı'na geçmiş ...
Kerpiç evin tavanı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü
YEREL HABERLER Kerpiç evin tavanı, üzerinde biriken kar nedeniyle ...
Melik Mahmut Gazi Hangahı’nda restorasyon çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Melik Mahmut Gazi Hangahı’nda restorasyon çalışmaları ...
Dünyada üç tane, birisi Aksaray’da 7 bin evliyanın kabrinin bulunduğu Aksaray evliyalar şehri olarak tanınıyor Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan: "Dünyada üç büyük ervahın olduğu söylenir. Bunlardan bir tanesi Medine-i Münevvere’de, birisi Şam’da, biri de Anadolu diyarı Aksaray’da bulunan Ervah Kabristanlığı'dır"
YEREL HABERLER Dünyada üç tane, birisi Aksaray’da 7 bin evliyanın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.