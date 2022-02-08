Kuraklıktan küçülen Tuz Gölü’ne kar umut oldu Aksaray Belediyesi Tuz Gölü’nü besleyen kanallara 2 bin 500 kamyon kar boşalttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuraklıktan küçülen Tuz Gölü’ne kar umut oldu Aksaray Belediyesi Tuz Gölü’nü besleyen kanallara 2 bin 500 kamyon kar boşalttı

İHA

Kuraklıktan küçülen Tuz Gölü’ne kar umut oldu Aksaray Belediyesi Tuz Gölü’nü besleyen kanallara 2 bin 500 kamyon kar boşalttı

İç Anadolu Bölgesinde Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde yer alan ve son yıllarda kuraklık nedeniyle küçülen Tuz Gölü’ne son kar yağışları umut oldu. Aksaray Belediyesi de gölü besleyen su kaynaklarına 2 bin 500 kamyon kar boşalttı.
Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle birçok kez suların çekilmesiyle gündeme gelen Tuz Gölü’nü besleyen su kaynaklarına Aksaray Belediyesi tarafından 2 bin 500 kamyon kar boşaltıldı. Geçmiş 40 yılın en yoğun kar yağışını alan ve barajların doluluk oranının arttığı Aksaray'da, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcilerinin de yüzünü güldüren kar yağışı, Tuz Gölü için de umut oldu. Tuz Gölü’nün beslenmesi amacıyla harekete geçen Aksaray Belediyesi 10 gün boyunca kent genelinde topladığı karları kamyonlara yükleyerek Tuz Gölü’nü besleyen kanallara boşalttı. Tuz Gölü'nün kıyı kesimleri de havadan görüntülenirken, son yağışların göle fayda sağlaması bekleniyor. Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan ve Flamingoların (allı turna) kuluçkaya yattığı en önemli yerler arasında yer alan Tuz Gölü, kar manzarasıyla da görsel şölen oluşturdu.

"Bu yıl Tuz Gölü Havzası 3040 yılın en yoğun kar yağışını aldı"
Yapılan çalışmayla ilgili bilgiler veren Aksaray Belediyesi Ziraat Mühendisi Bayram Bölükbaş, “Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Tuz Gölü ciddi anlamda küçülmüştü. Ancak bu yıl Tuz Gölü Havzası 3040 yılın en yoğun kar yağışını aldı. Meteorolojik verilere göre Aksaray’da 1974 yılından sonra en yoğun kar yağışı bu yıl gerçekleşti. Yağışlar sonrası Belediye Başkanımız Evren Dinçer’in talimatı ile şehir merkezindeki karları Tuz Gölü Havzasını besleyen kanallara döktük. 10 gün boyunca devam eden çalışmalarda toplam 2 bin 500 kamyon kar dökümü gerçekleştirildi. Son çekilen drone görüntülerinde de suların yükseldiği görülüyor. İnşallah eski yıllarda olduğu gibi Tuz Gölü’nün yeniden kuş cenneti olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buz tutan Ilısu Şelalesi dağcı ve doğaseverlerin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Buz tutan Ilısu Şelalesi dağcı ve doğaseverlerin ...
Bıçaklanan genç yarasını unutup, “Çekmek yasak” dedi
YEREL HABERLER Bıçaklanan genç yarasını unutup, “Çekmek yasak” dedi
Aksaray´da Ilısu Şelalesi buz tuttu
YEREL HABERLER Aksaray´da Ilısu Şelalesi buz tuttu
Galericiler satış olmadığından vatandaş düşmeyen fiyatlardan yakınıyor
YEREL HABERLER Galericiler satış olmadığından vatandaş düşmeyen ...
Aksaray’da yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Aksaray’da yoğun sis etkili oluyor
Down Sendromlu sporculardan Cumhurbaşkanı'na geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Down Sendromlu sporculardan Cumhurbaşkanı'na geçmiş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.