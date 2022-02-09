Konya yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti Konya´ya bağlayan kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle AksarayKonya kara yolu ulaşıma kapandı. Önlem alan polis, araçların geçişine izin vermedi. Ekipler, sürücüleri Sultanhanı ve Eskil ilçelerindeki tesislere yönlendirdi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-02-09 20:25:28



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