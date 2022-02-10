Aksaray-Konya karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

AksarayKonya karayolu Sultanhanı ilçesi ile Bozcamahmut köyleri arasında kar yağışı ve tipi nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Aksaray ve Konya’da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışının ardından Aksaray sınırları içerisindeki Sultanhanı ilçesi ile Bozcamahmut köyü arasında tipi etkisini artırdı. Bu noktalar arasındaki görüş mesafesinin düşmesinin ardından iki kentin İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gidişgeliş istikametlerini trafiğe kapattı. AksarayKonya karayolunun 6. kilometresinde yol kapatan polis ekipleri tır araçları başta olmak üzere tüm araçları durdurarak sürücülere yolun kapandığını duyurdu. Sürücülere görüş mesafesinin düştüğünü, fırtına ve tipinin etkili olduğunu belirten ekipler, sürücüleri en yakın dinlenme tesislerine gönderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.