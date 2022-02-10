Aksaray´ın 3 ilçesinde eğitime ara verildi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da Gülağaç, Eskil ve Güzelyurt ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Kentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gülağaç, Eskil ve Güzelyurt ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-02-10 08:09:15
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