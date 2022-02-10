Aksaray’da kar ve tipi

Aksaray’da dün sabah başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürürken, tipi kent merkezinde de etkili oldu.

Aksaray’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu devam ederken, bugün tipi ve sis de etkili oldu. Tipi ve sis trafikte yer yer görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Yolların beyaza bürünmesi ile birlikte sürücüler trafikte güçlükle ilerleyebildi. Polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar kar yağışından memnun olduklarını belirterek, yağışların devam etmesini temenni etti.

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