

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önündeki TIR'a çarptı. Kazada sürücülerden Selahattin Hoşgören (28) ile kardeşi Mehmet Hoşgören yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında AksarayAnkara kara yolu 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Selahattin Hoşgören yönetimindeki 33 AEH 709 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önündeki, Mehmet Özel (45) idaresindeki 26 UL 480 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücülerden Selahattin Hoşgören ile kardeşi Mehmet Hoşgören TIR'ın içinde sıkıştı. Diğer sürücü Mehmet Özel ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştıkları yerden çıkardıkları 2 kardeş, ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-02-10 16:38:59



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