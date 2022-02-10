Aksaray-Konya yolu otobüs ve otomobillere açıldı

Tipinin adeta esir aldığı Aksaray’da kapanan AksarayKonya karayolu polis ve jandarma kontrolünde otobüs ve otomobillere açıldı.
Aksaray’ı 2 gündür etkisi altına alan kar yığışı tipiyle birlikte karayolları trafiğini felç olurken dün geceden beri kapanan Konya yolu otobüs ile otomobillere açıldı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından kış şartlarını gerektiren teçhizatları kontrol edilen otobüs ve otomobillerin yola çıkmasına izin verilirken, karayollarında dolup taşan tırlar ve kamyonlar da tesislere alınıyor. Polis ve jandarma ekipleri yollardaki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.