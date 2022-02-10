Yarasını unutup sedyede kız arkadaşına küfürler yağdırdı Motosikletle polisten kaçan 2 genç kaza yapıp yaralandı

Aksaray’da polisin 'dur' ihtarına uymayıp motosikletle kaçarken yaralanan genç hastaneye sedye ile kaldırılırken yarasını unutup arayan kız arkadaşına küfürler yağdırdı.



Olay, Nakkaş Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakasız bir motosikletle seyreden 2 genci gören polis ekipleri durumdan şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü ve arkadaşı kaçmaya başladı. Gençlerin kaçması üzerine polis ekipleri motosikleti uzaktan takibe aldı. Bir süre sonra E90 karayoluna çıkan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Asuman Dereli (45) yönetimindeki 68 EA 028 plakalı otomobile çarptı. Kazada motordan düşen sürücü Burhan Arda A. (17) ve arkasında yolcu olarak bulunan Sami Kerim K. (15) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Bir süre sonra gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı 2 gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından 2 yaralı genç sedyelerle ambulanslara taşınarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.



Burada sedye üzerinde taşınırken kız arkadaşı tarafından telefonla aranan yaralı genç sürücü telefonu açarak kız arkadaşına küfürler yağdırdı. Ehliyeti olmayan sürücüye tescilsiz ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavileri süren gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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