Aksaray´da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da buzlanma nedeniyle taşımalı sistemle eğitime yarın ara verildi.

Kentte kar yağışının ardından oluşan buzlanmanın günlük hayati olumsuz etkileri sürüyor. Buzlanma nedeniyle il genelindeki taşımalı sistemle eğitime yarın ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-02-10 22:18:23



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