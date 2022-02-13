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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerli aşı Turkovac'a Aksaray’da ilgi

İHA

Yerli aşı Turkovac'a Aksaray’da ilgi

Türk bilim adamlarının 20 aylık çalışmaları sonucunda geliştirilen Türkiye’nin korona virüsle mücadelesindeki yerli ve milli aşısı Turkovac, Aksaray’da yoğun ilgi görüyor.
Türk bilim adamları tarafından geliştirilerek tüm bağımsız sağlık komisyonlarından geçen yerli ve milli aşı Turkovac, Sağlık Bakanlığının acil kullanım onayı ile 81 ilde olduğu gibi Aksaray’da da 1 hafta önce uygulanmaya başlandı. Bakanlık tarafından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Merkezi yetkilendirilirken, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Merkezi vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Müdürlüğün çağrısını duyan vatandaşlar hem randevu alarak hem de randevusuz barkod sistemi ile aşı vurulmak için sıraya girdi. 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren uygulanan Turkovac aşısını bin 500’ün üzerinde vatandaş tercih etti. İlk dozlarda Alman ve Çin aşısı vurulan vatandaşların büyük bir kısmı hatırlatma dozlarında Turkovac'ı seçti. Hastaneye gelen vatandaşların önce aşı kaydı oluşturulurken, sonra barkod sistemi ile dozuna göre Turkovac aşıları yapıldı. Aşı olan vatandaşlar, aşı olacaklara Turkovac’ı önerdi.

12 mobil ekip Turkovac için görev alacak
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Zahid Kaya, “81 il ile eş zamanlı olarak 6 Şubat Pazartesi tarihinden itibaren Turkovac aşısını uygulamaya başladık. Bakanlık tarafından belirlenen hastanelerde uygulanmaya başladı. İlimizde de Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu konuda yetkilendirildi. Pazartesi gününden beri Turkovac aşısını uyguluyoruz. Daha önce Sinovac ve Biontech aşılama uygulanan vatandaşlarımız hatırlatma dozlarında Turkovac aşısını uygulayabilirler. Vatandaşlarımızın bu yönde tercihleri mümkündür. Şuan tüm sağlık tesislerimizde aşılarımız yapılıyor. Turkovac’ı özellikle Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıyoruz. Randevu alarak yapıyoruz ancak, ulaşımda zorlanan yaşlı vatandaşlarımız, yatağa bağımlı vatandaşlarımız, engelli vatandaşlarımız bize talepleri halinde şuan ildeki 12 mobil ekibimizle birlikte direkt adreslere giderek aşılamaları tamamlıyoruz” dedi.
Aşı yaptıran Esnaf Rıza Mutlu (44), “Türk aşısını duyduğum için Çin ve Alman aşısından insanların kaçmasını düşündüğüm için direkt çıktım geldim. Turkovac aşısını oldum. İnşallah bu illet bir an önce biter, herkes eski sağlığına kavuşur. Sağlıkçı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Sizlerin huzurunda da Aksaray halkına seslenmek isterim. Türk aşısı için bir an önce hastaneye gelmelerini rica ederim” ifadelerini kullandı.
Serbest meslek çalışanı Latif Aktürk (36) ise, “Turkovac aşısını duyunca hemen geldim. Bile bile geldim Türk aşısına, 2 defa Alman aşısı oldum ama Turkovac daha etkili olduğu için Turkovac’ı vurundum. Sağlıkçı arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Çok iyi ilgilendiler. herkese Turkovac aşısını öneriyorum” şeklinde konuştu.
Müslüm Yıldırım (59) da, “Turkovac aşısını vurundum. Herkese de tavsiye ediyorum. Herkes Turkovac aşısını vurunsun. Daha neyi bekliyor bu millet, bir an önce şu illetten kurtulalım. Sağlıkçılara teşekkür ediyorum. Herkesi hastanemize bekliyoruz” diye konuştu.
Eşi ile aşı vurulmaya gelen emekli Öğretmen Müzeyyen Yaylacı (66), “İlk önce Biontech aşımızı yaptırdık. Hatırlatma dozumuzu da Turkovac seçtik. Çünkü bizim milli aşımız, ona güveniyoruz. Bizler için daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Herhangi bir aşı vurulma sırasında sıkıntı yaşamadık “dedi.
Emekli öğretmenin eşi Yunus Yaylacı (66), “Bundan önce 2 sefer Turkovac aşısı çıkmadan önce Biontech Alman aşısı yaptırdım. Şimdi ise kendi milli aşımız olduğu için Turkovac'ın çıkmasını bekledik. Kendi aşımızdan dolayı yaptırdık. Herhangi bir yan etkisini de görmedim. Devletimize, milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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