Eşinin bıçakladığı Döndü yaşam savaşı veriyor, kızı taburcu oldu (2)

TUTUKLANDI
Aksaray'da tartıştığı eşi Döndü Özkulluk'u (45) 4 yerinden, kendisine engel olmaya çalışan kızı Amine Özkulluk'u (16) ise elinden bıçaklayarak yaralayan Yüksel Özkulluk (47) sevk edildiği mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-02-13 15:27:20
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