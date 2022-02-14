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Başkan Koçak: “Tarımsal girdilerde KDV indirimi talep ediyoruz”

İHA

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak tarımsal girdi fiyatlarının çok arttığını belirterek KDV indirimi talep ettiklerini söyledi.

Başkan Koçak: “Tarımsal girdilerde KDV indirimi talep ediyoruz”

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak tarımsal girdi fiyatlarının çok arttığını belirterek KDV indirimi talep ettiklerini söyledi.
Tarım ve hayvancılığın parlayan yıldızı Aksaray’da tarımsal girdilerin artması üzerine Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak bir açıklama yaparak tarımsal girdilerde KDV indirimi talep ettiklerini ifade etti. Başkan Koçak, “Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı temel gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi elbette önemli, geçtiğimiz yıllarda karma yem ve bazı ikinci ürün yem hammaddeleri, gübre ve hammaddelerine uygulanan KDV oranlarında indirime gidilmişti fakat yapılan istismarlardan dolayı piyasalara katkı sağlamadığı görüldü. Temel gıdada yapılan bu indirimin fiyatlara yansıtılması için istismarı önlemeye yönelik alınan tedbirler de büyük önem arz ediyor. Yeni sezona hazırlık yapan çiftçilerimiz konut ve işyeri elektrik faturalarındaki artışları görünce tarımsal sulama sezonunda kullanacağı elektrik faturalarının endişesini taşımaya başladılar. Genel olarak bu elektrik fiyatlarıyla üretim yapılamayacağı ön görülmektedir. Üreticilerimizin verimli bir şekilde üretime devam edebilmeleri için elektrik fiyatları makul düzeye çekilmelidir. Tarım sektörünün stratejik önemi göz önüne alınarak, tarıma pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Cumhurbaşkanımızdan çiftçimizin kullandığı mazot, tarımsal elektrik ile zirai mücadele ilaçları ve her türlü veteriner ilaç ve malzemelerinde KDV oranlarında indirime gidilmesini talep ediyoruz. Gıda enflasyonunu düşürmek için tarımsal üretim maliyetini düşürmeli, üretimi destekleyerek arttırmalıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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