Aksaray'da jandarma operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Çok ağlamaktan kör oldu! Eşi 'gözleri' oldu

Aksaray’da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Topakkaya beldesinde bir şahsın uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Muhammad E. (30) isimli şahsı takibe aldı. 1 hafta yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 15 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet 7,65 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, “Gençlerimizi zehir tacirlerinden kurtarmak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir” denildi.

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