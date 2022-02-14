

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da polisin yaklaşık 10 ton fazla yük bulunduğu ihbarı üzerine durdurulan ve tartılması için kantara götürülen TIR'ın kimliği belirlenemeyen şoförü, aracı terk edip kaçtı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında AksarayAnkara kara yolunun 15´inci kilometresinde meydana geldi. Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri, tuz taşıyan 06 SGT 27 plakalı TIR'ı yaklaşık 10 ton fazla yük bulunduğu ihbarı üzerine durdurdu. Yapılan incelemede TIR'da normalin üzerinde yük bulunduğu belirlendi. Polis, yükün ne kadar fazla olduğunu belirlemek ve ona göre cezai işlem uygulamak için TIR'daki yükün tartılması için kantara götürülmesi kararını verdi. Kantara gitmek için yaklaşık 10 kilometre polis eşliğinde giden TIR şoförü, bir anda takibi bırakıp yakındaki bir dinlenme tesisine girdi. Burada park ettiği TIR'ın kapısını kilitleyen sürücü, aracı terk edip kaçtı. Bunun üzerine polis, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlattı. TIR'ın çilingir yardımıyla kilitli olan kapısı açılıp, çekici yardımıyla kantara götürüleceği ve ardından şoför ve sahibi hakkında idari para cezası uygulanacağı belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2022-02-14 22:16:32



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