Aksaray’da öğrencisini darbeden öğretmene 10 ay hapis cezası

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisini darp eden eski matematik öğretmenine 10 ay hapis cezası verildi.

Olay, 14 Aralık 2021 tarihinde Aksaray’ın Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 5. sınıftaki öğrencisi T.K.'yı kendisine küfrettiği iddiaları üzerine sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövmüş, tüm bu anlar ise okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasının ortaya çıkması ve ailenin şikayetçi olması üzerine ilk mahkemesi geçtiğimiz ay görülen öğretmen Ali Rıza Y., Ortaköy Adliyesinde görülen bugünkü mahkemesinde 10 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Matematik Öğretmeni Ali Rıza Y., olayın ardından öğretmenlikten men edilerek, memur olarak görevlendirilmişti.

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