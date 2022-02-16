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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da göçmen kadınlara KADES eğitimi

İHA

Aksaray’da göçmen kadınlara KADES eğitimi

Aksaray’da kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla ilçe, belde ve köylere giden jandarma ekipleri şimdi de göçmen kadınlara KADES eğitimi verdi. Kadın astsubaylar göçmen kadınların telefonlarına KADES’i indirerek uygulamalı olarak eğitim verdi.
Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kadın Acil Destek” KADES Uygulaması Aksaray’da jandarma ekipleri tarafından tüm kadınlara anlatılarak telefonlarına uygulama yükleniyor. İlçe, belde ve köylerdeki kadınlara eğitimler veren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şimdi de kentteki Suriye, Afganistan uyruklu kadın göçmenlere ulaşarak KADES eğitimi veriyor. Köy köy, belde belde gezerek göçmenlere ulaşan jandarma ekipleri okul ve düğün salonları gibi yerlerde kadın göçmenleri toplayarak KADES’i anlattı. İlk olarak dijital ortamda KADES eğitimi veren kadın astsubaylar daha sonra göçmen kadınların telefonlarına uygulamayı indirerek acil durumda yapılması gerekenleri anlattı.

“Türkiye Cumhuriyeti Devletimize çok teşekkür ederiz”
Aldıkları eğitimi anlatan Firuze Kemali (23), “Jandarma geldi, bize kadına şiddetin ne olduğunu öğrettiler. Hepimizin telefonuna program yüklediler. Bir şey olursa bunlar hemen bizim yanımızda olacaklar. Biz bu şeyi bilmiyorduk. Şimdi öğrendik her şeyi bundan sonra kendimizi daha güvende hissediyoruz. Türkiyemize devletimize hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.
Raziye Özbek (38) ise, “Kadına şiddeti öğrendik. Jandarma geldi peşimizden bizi buraya getirdi. Burada kadına şiddetin ne olduğunu anlattı. Program yüklediler telefonumuza, bize öğrettiler. Bilmiyordum zaten, bununla birlikte kendimizi güvende hissediyoruz” diye konuştu.
Eğitimden dolayı teşekkür eden Necibe Sultani (33) de, “Jandarmamıza teşekkür ediyoruz. Kadına şiddet için eğitim verdiler. Türkiye Cumhuriyeti Devletimize çok teşekkür ederiz. Çok sevindik Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Biz kadınlar için çok önemli bir uygulama”
Aksaray İl Göç İdaresi Müdürlüğünde görevli göç uzman yardımcısı Cansu Kamiloğlu (26) yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Dezavantajlı gruplar olmaları sebebiyle hem göçmen hem kadın olmaları sebebiyle hem İl Jandarma Komutanlığımız hem de İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzün birlikte uygulamış olduğu çeşitli projeler bulunuyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de KADES programının anlatıldığı, kadına karşı şiddet, aile içi şiddet mücadele kapsamında yürüttüğümüz projeler ve faaliyetlerdir. Bu kapsamda ilimizdeki tüm kadınlara hitap etmek maksadıyla KADES uygulamasını tanıtmak ve yabancılara elimizden gelen yardımı sağlamak amacıyla çeşitli bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önüne geçmek için bu yaptığımız programın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sadece göçmenler için değil, biz kadınlar içinde bizim içinde çok önemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. O yüzden hem Türk kadınların hem de yabancı kadınların sonuna kadar yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Burada amacımız kadına karşı şiddetle mücadele edebilmek. Yani kadına karşı şiddet sadece eşlerden kaynaklanmıyor. Her türlü şiddetten bahsediyoruz. Ekonomik şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, her zaman fiziksel şiddet boyutundan bahsetmiyoruz. Bu anlamda tabi ki de kadınlar hayatlarını kaybetmeden, her hangi şiddet unsuruyla karşılaşmadan kolluk görevlilerimizin hızla müdahale etmelerini sağlamak için bu uygulama geliştirildi” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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