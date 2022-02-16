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Aksaray'da Hasan Dağı manzaralı kayak keyfi Dron ile görüntülenen kayak keyfi renkli görüntüler oluşturdu

İHA

Aksaray'da Hasan Dağı manzaralı kayak keyfi Dron ile görüntülenen kayak keyfi renkli görüntüler oluşturdu

Son 50 yılın en iyi kar yağışını alan Aksaray’da vatandaşlar çoluk çocuk Hasan Dağı manzaralı kayak keyfi yaptı. Dron ile görüntülenen vatandaşların kayak keyfi, Hasan Dağı’nın eşsiz manzarası ve görkemiyle birlikte renkli görüntülere sahne oldu.
Son 50 yılın en iyi kar yağışını alan Aksaray’da özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye kadar ulaştı. Zaman zaman eksi 20’lere kadar düşen hava sıcaklığıyla da geçmiş yıllara göre en soğuk kış mevsimini yaşayan Aksaray halkı, soğuğa rağmen beyaza bürünen Hasan Dağı’nın eteklerinde çoluk çocuk kayak keyfi yaptı. Dron ile görüntülenen Hasan Dağı manzaralı kayak keyfi renkli görüntüler oluşturdu. 7'den 70'e poşetlerle kayan vatandaşlar gönüllerince doyasıya eğlendi.
Ailesi ve torunlarıyla kayak ve piknik yapmaya gelen Mustafa Yunak (57), “Çocuklarla bir değişiklik olsun diye geldik. Bir kar pikniği yapalım, sucuk ekmek yiyelim, bir eğlence olsun diye çıktık geldik. Torunlarla, çocuklarla beraber böyle bir karda bulabildiğimiz bir yerde kendi imkanlarımız ile kayak yapıyoruz. Naylon, branda, kova gibi doğal malzemeleri kullanarak kendimize böyle bir eğlence oluşturduk. Hasan Dağı’nda kayak keyfi yapıyoruz. Aksaraylılara tavsiye ederim, değişik bir hava, değişik bir eğlence, aileyle bütünleşme, ayrı bir atmosfer oluşuyor” dedi.
Kayak yapan çocuklar ise, “Kayak yapıyoruz hepimiz, güzel gidiyor. Hasan Dağı’nda kayak yapıyorum, bütün herkes geldi kayak yapıyoruz. Çok hoşuma gidiyor” ifadelerini kullandı.
Kamil Karadal (34), “Güzel bir kar yağışı oldu Aksaray’da. Yukarı kısma bir pist ayarladık. Orada kar eğlencesi yaptık, karın tadını çıkardık. Güzel oldu. Hasan Dağı’nda kayak keyfi yapıyoruz, herkesi bekleriz. Erciyes gibi oldu yani” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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