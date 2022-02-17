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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASÜ, en iyi genç üniversiteler arasında

İHA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), dünya genelinde son 50 yılda kurulan üniversiteler arasında en iyiler içerisinde yer aldı.

ASÜ, en iyi genç üniversiteler arasında

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), dünya genelinde son 50 yılda kurulan üniversiteler arasında en iyiler içerisinde yer aldı.
Times Higher Education (THE), Dünya Genç Üniversiteler Sıralamasını kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan listede ASÜ, 401+ bandında yer aldı. Geçen yıl da en iyi genç üniversiteler arasında olan ASÜ, aynı başarıyı bu yıl da gösterdi. Dünyanın saygın yükseköğretim kurumları sıralama kuruluşlarından olan THE, beş başlık ve 13 alt göstergeye ait veriler ışığında, her yıl düzenli olarak üniversiteleri sıralıyor ve hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaşıyor. Bu yıl dünya genelinde 790, Türkiye genelinde ise 52 üniversitenin girebildiği listede 401+ bandında yer alan ASÜ, en iyi genç üniversiteler arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Sıralamalar, öğrenim ortamı, araştırma, alıntılar, uluslararası görünüm ve bilgi transferi gibi verilerin, alt göstergelerle birlikte değerlendirilmesinin ardından oluşturuluyor.
Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, böylesi önemli bir listede ASÜ’nün istikrarlı biçimde yer alıyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi ve katkı sağlayan herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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