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Türkiye´de çerezlik ayçiçeği, en fazla Tuz Gölü Havzası'nda üretildi

DHA

Türkiye´de çerezlik ayçiçeği, en fazla Tuz Gölü Havzası'nda üretildi


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)TÜRKİYE´de 2021 yılında, çerezlik ayçiçeği üretimi 29 bin 756 ton ile en fazla Aksaray´da Tuz Gölü Havzası'nda gerçekleşti. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Çerezlik ayçiçeğini Tuz Gölü Havzası'nda üretiyoruz. Bu yüzden çekirdeğimizin kalsiyum, mineral ve protein miktarı fazla. Hedefimiz, çiftçilerimizi doğdukları yerde doyurmak istiyoruz" dedi.
420 bin hektarlık tarım arazisine sahip Aksaray'da, ağırlıklı olarak buğday, arpa, yonca, şeker pancarı ve çerezlik kabak ile ayçiçeği ekimi yapılıyor. 2021 yılında 32 bin 430 ton yağlık ayçiçeği, 29 bin 756 ton ise çerezlik ayçiçeği üretildi. Kentte, 5 bin 544 ton ise çerezlik kabak üretimi yapıldı.
Aksaray'ın, çerezlik ayçiçeği üretiminde birinci sıraya yükseldiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav "Müdürlüğümüz çiftçilerimizin ürettiği ürünlere değer katmak için hem projeler hem de desteklemeler yapmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı bitkisel üretim miktarlarını açıkladı. İlimiz, çerezlik ayçiçeği üretiminde 94 bin 690 dekar alanda 29 bin 756 ton üretim yaparak Türkiye'de birinci oldu. 2020 yılında ise 77 bin 385 dekar alanda 17 bin 553 ton ile 4'üncü sırada yer aldık. 2021 yılında ise birinciliğe yükseldik" dedi.
'BİRİNCİLİĞİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ'
Çerezlik ayçiçeğinin coğrafi işaret alması için çalışma başlattıklarını da belirten Saklav "Bakanlığımız ve çiftçilerimizin yoğun üretimi ve gayretleriyle bunu başardık. İnşallah, bu birinciliği devam ettirmek istiyoruz. Çerezlik ayçiçeğini Tuz Gölü Havzası'nda üretiyoruz. Bu yüzden çekirdeğimizin kalsiyum, mineral ve protein miktarı fazla. Aynı zamanda ilimizde birçok ürün için coğrafi işaret aldık. 'Eşmekaya yoğurdu', 'çerezlik kabak çekirdeği', 'Aksaray yoncası' ve bununla birlikte çerezlik ayçiçeğinde bu yıl bu birinciliği bir coğrafi işaret alarak tescilletmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız başlayacak" diye konuştu.
Çerezlik ayçiçeği üretiminde sözleşmeli üretim yapıldığını hatırlatan Saklav, "Çiftçilerimiz sözleşmeli ekim yaptıklarından, firmalar alım garantisi veriyor. Çiftçilerimiz bu şekilde mağdur olmuyorlar. Biz de müdürlüğümüz olarak üreticilerimize sahada teknik destek vererek, sürekli yanlarındayız. Bizim hedefimiz, çiftçilerimizi doğdukları yerde doyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
'ŞUBAT AYINDA YAĞAN KAR ÜRETİMİ ARTIRACAK'
Kar yağışının verimi artıracağını aktaran Saklav, şöyle konuştu:
"Şubat ayında ilimize yoğun bir kar yağışı oldu. Merkezde 40 santimetre, belde ve köylerimizde ise yağış 1 metreyi geçti. Yağış, tarımsal üretimi ciddi oranda etkilemektedir. Şehrimiz, geçen yıla oranla yüzde 50 kar yağışı aldı. Kar suları, tarımsal üretimimizi olumlu yönde etkileyecek. Mart ayında da bir yağış alırsak, bu sezon üretimimizin çok verimli olacağını ve rekoltelerin artacağını düşünüyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2022-02-18 11:00:12

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