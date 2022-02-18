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Rektör Şahin: “Toplumun faydasına iş üretmek üniversitelerin asli vazifelerinden”

İHA

Rektör Şahin: “Toplumun faydasına iş üretmek üniversitelerin asli vazifelerinden”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, toplumsal fayda sağlayacak işler üretmenin üniversitelerin asli vazifelerinden birisi olduğunu söyledi.
Rektör Şahin, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Koordinatörlük yöneticilerini istişare toplantısında ağırladı. Burada kısa bir konuşma yapan ASÜ Rektörü, üniversitelerin eğitimöğretim, ArGe ve toplumsal fayda eksenli işler üreten kurumlar olduğunu ve bu çalışmaların üniversitelerin asli vazifeleri arasında yer aldığını belirti. ASÜ’de, eğitimöğretim faaliyetlerinin aksamdan devam ettiğini ve bu hususa dair tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Rektör Şahin, “ArGe kapsamında da gerek iç gerekse dış kaynakları en iyi biçimde kullanarak, projelere katkı sunmaya gayret ediyoruz. Bu noktada, üniversitemizin, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkı sunmak amacındayız. Bunların yanı sıra üniversitelerin bir diğer önemli vazifesi de toplumsal fayda sağlamaktır. Biz, bu konuyu aynı zamanda bir vefa borcu olarak da görüyoruz. En nihayetinde bir toplumun içinde, bir şehirde, bir ülkede yaşıyoruz ve insanlık ailesinin bir parçasıyız. Kurumların ortaya çıkışında içinde yaşadıkları toplumların da önemli katkıları vardır ve toplumsal çalışmalar bu çerçeveden bakıldığında ayrı bir öneme sahiptir. Üniversitede toplumsal çalışmaların önemli bir bölümü uygulama ve araştırma merkezleri eliyle yapılıyor. Düzenlediğimiz istişare toplantısıyla bu çalışmaları gözden geçirmek ve ileriye dönük olarak neler yapılabileceğini değerlendirmek istedik” dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz ise, ASÜ’de 18 uygulama ve araştırma merkezi ile koordinatörlüklerin aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçifçi’nin de katıldığı programda, açılış konuşmalarının ardından birim yöneticileri, geçen dönem yapılanlar ve yeni dönemde yapılacaklar hususunda bilgiler aktardı.

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